ЮКСА переграла Поділля, Металіст здолав Металург в 16 турі Першої ліги

У суботу, 15 листопада, відбулась низка матчів у межах 16 туру Першої ліги України.

ЮКСА у меншості втримала важливу перемогу над Поділлям, яка дозволила команді втриматись на сьомому місці турнірної таблиці.

Харківський Металіст мінімально здолав Металург, а в центральному матчі ігрового дня Буковина та Інгулець не виявили переможця – 1:1.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга

16 тур, 15 листопада

Поділля – ЮКСА 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Савін, 5, 1:1 – Кастро, 31, 1:2 – Герреро, 67 (пен.)

Металіст – Металург 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Ісаєнко, 56

Буковина – Інгулець 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Груша, 38, 1:1 – Малиш, 90+2

За підсумками ігрового дня Буковина залишилась лідером чемпіонату, набравши 42 очки, а Інгулець четвертий – 30 залікових балів. Внизу таблиці також без змін – Поділля 15-те та 11 очок, а останньою командою чемпіонату залишається Металург – шість набраних пунктів.

Минулого туру Буковина перемогла Металург, а Металіст зіграв унічию з одеським Чорноморцем.