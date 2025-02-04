Голкіпер Лівого берега перейшов у клуб Першої ліги

Воротар Лівого берега Дмитро Фастов перейшов у Поділля, яке виступає у Першій лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. 27-річний голкіпер буде виступати під 12-м ігровим номером.

Фастов є вихованцем академії Динамо. За свою кар'єру виступав за Верес, Кремінь, Оболонь, Миколаїв, ЛНЗ, Карпати та Металіст. Першу частину сезону провів у складі Лівого берега, за який відіграв 1 матч.

Раніше стало відомо, що Лівий берег підписав нападника Дмитра Шастала. Деталі угоди не вказані. На порталі Transfermarkt відомо, що Дмитро має контракт із Поліссям до літа 2025 року, тому, ймовірно, він приєднався до новачка УПЛ на правах оренди.