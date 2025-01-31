Лівий берег посилив напад ексгравцем Олександрії та Полісся

Київський Лівий берег підписав нападника Дмитра Шастала.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Деталі угоди не вказані. На порталі Transfermarkt відомо, що Дмитро має контракт із Поліссям до літа 2025 року, тому, ймовірно, він приєднався до новачка УПЛ на правах оренди.

У першій частині сезону форвард відіграв 5 матчів (105 хвилин) в УПЛ за житомирський клуб, результативними діями не відзначався.

Також виступав за Верес, Олександрію, Енергію Нова Каховка, Полтаву та Колос.

Нагадаємо, раніше Лівий берег посилився воротарем Маріуполя Іллею Караващенко, а також оголосив про підписання колишнього нападника тернопільської Ниви Андрія Різника.