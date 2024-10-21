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Тренер збірної Німеччини наступного сезону може очолити Баєр

Олександр Булава — 21 жовтня, 19:38
Тренер збірної Німеччини наступного сезону може очолити Баєр
Юліан Нагельсманн та Сандро Вагнер
Getty Images

Сандро Вагнер, який є помічником головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна, увійшов у список кандидатів на посаду наставника Баєра.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Вагнер разом з головним тренером Штутгарта Себастьяном Генессом є потенційними кандидатами на заміну чинного наставника Хабі Алонсо.

Чинний контракт Сандо з Німецьким футбольним союзом чинний до завершення чемпіонату світу-2026. 36-річний фахівець також зацікавив клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Алонсо наступного сезону може очолити Манчестер Сіті. Також іспанцем активно цікавиться мадридський Реал, який бачить у ньому заміну для Карло Анчелотті.

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