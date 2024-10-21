Тренер збірної Німеччини наступного сезону може очолити Баєр
Юліан Нагельсманн та Сандро Вагнер
Getty Images
Сандро Вагнер, який є помічником головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна, увійшов у список кандидатів на посаду наставника Баєра.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Вагнер разом з головним тренером Штутгарта Себастьяном Генессом є потенційними кандидатами на заміну чинного наставника Хабі Алонсо.
Чинний контракт Сандо з Німецьким футбольним союзом чинний до завершення чемпіонату світу-2026. 36-річний фахівець також зацікавив клуби Англійської Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, Алонсо наступного сезону може очолити Манчестер Сіті. Також іспанцем активно цікавиться мадридський Реал, який бачить у ньому заміну для Карло Анчелотті.