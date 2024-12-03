1:10 в останніх двох матчах: Плімут може звільнити Руні

Клуб Чемпіоншипу Плімут Аргайл розглядає варіант зі звільненням Вейна Руні.

Про це пише Dailymail.co.uk.

Клуб невдало провів останні дві гри, поступившись на виїзді Норвичу (1:6) та Брістоль Сіті (0:4).

Наразі Плімут йде на 21-му місці в турнірній таблиці, набравши 17 очок за 18 матчів, випереджаючи зону вильоту на 2 бали.

Джерело повідомляє, що колишньому форварду збірної Англії дали два поєдинки на те, щоб виправити ситуацію. Наступні два матчі Плімут проведе вдома – проти Оксфорда в суботу, а потім проти Суонсі.

39-річний Руні почав тренерську кар'єру в 2020 році. Він тренував Дербі, ДС Юнайтед (США) та Бірмінгем.

Нагадаємо, декілька днів тому Френк Лемпард очолив Ковентрі.