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Ворскла та Лівий берег зіграють перші матчі за право залишитись в УПЛ

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 08:06
Ворскла та Лівий берег зіграють перші матчі за право залишитись в УПЛ
ФК Ворскла

У четвер, 29 травня, відбудуться перші два матчі плейоф за право грати в Українській Прем'єр-лізі.

О 15:30 Кудрівка на своєму полі прийматиме полтавську Ворсклу. Підопічні Максимова завершили сезон на 13 місці, а Кудрівка фінішувала на четвертій позиції у групі підвищення у класі Першої ліги.

До матчу полтавці підходять не в найкращому настрої, адже напередодні клуб отримав третій трансферний бан від ФІФА.

Ввечері Лівий берег зіграє проти Металіста 1925, який втратив шанси на пряме підвищення у класі за декілька турів до завершення розіграшу Першої ліги. Це стало приводом відсторонити Патріка ван Леувена від роботи з командою.

Розклад перших матчів плейоф УПЛ:
29 травня

  • 15:30 Кудрівка – Ворскла
  • 18:00 Металіст 1925 – Лівий берег

Обидва поєдинки можна переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Зазначимо, що напряму до УПЛ пробились Епіцентр та СК Полтава, яка в останньому турі переграла харківський Металіст.

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Раніше також повідомлялось, про можливість зміни назви клубу одним з претендентів на вихід до елітного дивізіону.

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