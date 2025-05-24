Один із претендентів на вихід в УПЛ планує змінити назву клубу
Харківський Металіст 1925 планує змінити свою назву.
Це випливає із запиту, поданого на реєстрацію відповідної торговельної марки під назвою ФК Харків.
Раніше власник клубу Володимир Носов заявляв, що у клубі дійсно розглядають можливість перейменування.
"Ми розмірковуємо щодо цього, маємо ідеї. Але зміна назви можлива лише з наступного сезону", – заявляв він ще у січні.
Як відомо, Металіст 1925 посів 3-тє місце у Першій лізі та зіграє у стикових матчах проти Лівого Берега.
Нагадаємо, 18 травня харківський клуб відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.