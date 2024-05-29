Верес зіграє проти Епіцентра, Оболонь протистоятиме Лівому берегу у плей-оф УПЛ

Сьогодні, 29 травня, будуть зіграні перші матчі плей-оф за місця в Українській Прем'єр-лізі у наступному сезоні.

Епіцентр із Кам'янця-Подільського зіграє проти рівненського Вереса, а Оболонь та Лівий берег зійдуться у столичному протистоянні.

Розклад матчів плей-оф УПЛ

15:30 Епіцентр — Верес (стадіон "Лівий берег", Київ)

18:00 Оболонь — Лівий берег (стадіон "Оболонь Арена", Київ)

Поєдинки будуть транслюватися на телеканалі УПЛ ТВ.

Зазначимо, що матчі-відповіді будуть зіграні 2 червня.

Нагадаємо, Верес та Оболонь посіли 13 та 14 місця в поточному сезоні УПЛ. Лівий берег та Епіцентр завершили цьогорічний розіграш Першої ліги на 3 та 4 позиціях.