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Верес зіграє проти Епіцентра, Оболонь протистоятиме Лівому берегу у плей-оф УПЛ

Владислав Уткін — 29 травня, 08:00
Верес зіграє проти Епіцентра, Оболонь протистоятиме Лівому берегу у плей-оф УПЛ

Сьогодні, 29 травня, будуть зіграні перші матчі плей-оф за місця в Українській Прем'єр-лізі у наступному сезоні.

Епіцентр із Кам'янця-Подільського зіграє проти рівненського Вереса, а Оболонь та Лівий берег зійдуться у столичному протистоянні.

Розклад матчів плей-оф УПЛ

  • 15:30 Епіцентр — Верес (стадіон "Лівий берег", Київ)
  • 18:00 Оболонь — Лівий берег (стадіон "Оболонь Арена", Київ)

Поєдинки будуть транслюватися на телеканалі УПЛ ТВ.

Зазначимо, що матчі-відповіді будуть зіграні 2 червня.

Нагадаємо, Верес та Оболонь посіли 13 та 14 місця в поточному сезоні УПЛ. Лівий берег та Епіцентр завершили цьогорічний розіграш Першої ліги на 3 та 4 позиціях.

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Верес

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