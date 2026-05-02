Визначилася перша команда Серії А, яка достроково оформила виліт у Серію В

Піза стала першим клубом Серії А, яка достроково втратила шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон.

Це сталося після поразки команди від Лечче у стартовому матчі 35 туру.

Клуб посідає останнє місце в чемпіонаті, маючи в активі 18 очок. За 3 тури до завершення першості Піза вже ніяк не зможе покинути пряму зону вильоту.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 травня, в Італії відбулися матчі передостаннього, 37 туру Серії В. За підсумками ігрового дня визначилася перша команда, яка забезпечила собі підвищення у класі на наступний сезон – нею стала Венеція.