Усі розділи
Визначилася перша команда Серії А, яка достроково оформила виліт у Серію В

Олексій Мурзак — 2 травня 2026, 00:53
Визначилася перша команда Серії А, яка достроково оформила виліт у Серію В

Піза стала першим клубом Серії А, яка достроково втратила шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон.

Це сталося після поразки команди від Лечче у стартовому матчі 35 туру.

Клуб посідає останнє місце в чемпіонаті, маючи в активі 18 очок. За 3 тури до завершення першості Піза вже ніяк не зможе покинути пряму зону вильоту.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 травня, в Італії відбулися матчі передостаннього, 37 туру Серії В. За підсумками ігрового дня визначилася перша команда, яка забезпечила собі підвищення у класі на наступний сезон – нею стала Венеція.

Чемпіонат Італії, Серія А Піза

Чемпіонат Італії, Серія А

