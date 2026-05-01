Лечче на виїзді переграв Пізу в стартовому матчі 35 туру Серії А

У п'ятницю, 1 травня, відбувся стартовий матч 35 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26, у якому Лечче на виїзді переміг Пізу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

У складі переможців голами відзначилися Банда та Шеддіра, на що господарі змогли відповісти м'ячем Леріса.

У підсумку Лечче набрав 32 бали, однак залишився на рятівній 17-й сходинці турнірної таблиці, покращивши свої шанси на збереження прописки. Піза, яка має в активі 18 балів, йде останньою.

Чемпіонат Італії – Серія А

35 тур, 1 травня

Піза – Лечче 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 52 Банда, 1:1 – 56 Леріс, 1:2 – 65 Шеддіра

Нагадаємо, у заключних матчах попереднього туру Аталанта програла Кальярі та втратила шанси на потрапляння до ЛЄ, а Лаціо розписав результативну нічию з Удінезе.