Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Евертон і Борнмут цікавляться хавбеком, якому заборонять грати в Серії А

Олег Дідух — 28 червня 2025, 23:38
Евертон і Борнмут цікавляться хавбеком, якому заборонять грати в Серії А
Едоардо Бове
AS Roma

Два клуби АПЛ проявляють інтерес до півзахисника Роми Едоардо Бове.

Про це повідомляє Calciomercato.

За їхньою інформацією, йдеться про Евертон і Борнмут. Інтерес Борнмута більш наполегливий, проте перехід у Евертон буде простіше здійснити, оскільки у "Ірисок" і Роми спільний власник – Ден Фрідкін.

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року Бове, який на той момент перебував у оренді в Фіорентині, знепритомнів під час матчу Серії А проти Інтера.

Нещодавно гравець успішно пройшов медобстеження. Очікується, що уже в липні лікарі дадуть добро на його повернення у футбол.

При цьому, гравцеві необхідно буде встановити дефібрилятор, а грати з подібними пристроями в Італії заборонено. Саме тому Рома шукає для Бове варіанти продовження кар’єри закордоном.

Борнмут Евертон Рома Едоардо Бове

Едоардо Бове

Гравець Фіорентини вперше після серцевого нападу відвідав матч команди
Гравця Фіорентини, який пережив зупинку серця, виписали з лікарні
Хавбек Фіорентини погодився на імплантацію дефібрилятора
Бове був за крок від трагедії: летальний кінець – не рідкість у футболі
Хавбек Фіорентини Бове може більше не зіграти в Італії через проблеми з серцем

Останні новини