Евертон і Борнмут цікавляться хавбеком, якому заборонять грати в Серії А

Два клуби АПЛ проявляють інтерес до півзахисника Роми Едоардо Бове.

Про це повідомляє Calciomercato.

За їхньою інформацією, йдеться про Евертон і Борнмут. Інтерес Борнмута більш наполегливий, проте перехід у Евертон буде простіше здійснити, оскільки у "Ірисок" і Роми спільний власник – Ден Фрідкін.

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року Бове, який на той момент перебував у оренді в Фіорентині, знепритомнів під час матчу Серії А проти Інтера.

Нещодавно гравець успішно пройшов медобстеження. Очікується, що уже в липні лікарі дадуть добро на його повернення у футбол.

При цьому, гравцеві необхідно буде встановити дефібрилятор, а грати з подібними пристроями в Італії заборонено. Саме тому Рома шукає для Бове варіанти продовження кар’єри закордоном.