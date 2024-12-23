Гравець Фіорентини вперше після серцевого нападу відвідав матч команди

Півзахисник Фіорентини Едоардо Бове прибув на Артеміо Франкі для перегляду матчу "фіалок" проти Удінезе.

Про це повідомляє Talksport.

Футболіст присутній на лаві для запасних, а не на трибунах. Для цього Фіорентина запросила спеціальній дозвіл у ФІФА.

Нагадаємо, Бове впав на газон у матчі проти Інтера першого грудня. У хавбека зупинилось серце та він знепритомнів.

Після недовгого роздуму Едоардо погодився на імплантацію дефібрилятора.

У поточному сезоні Едоардо Бове зіграв у 14 матчах Фіорентини в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок один гол та чотири асисти.

Раніше повідомлялось, що хавбек може більше не зіграти в Італії через проблеми з серцем.