Рома Довбика оголосила про відхід Бове, який пережив зупинку серця у 2024 році

Володимир Максименко — 17 січня 2026, 14:55
Центральний півзахисник Роми Едоардо Бове достроково залишив клуб на правах вільного агента – чинну угоду було розраховано до літа 2028-го.

Про це повідомила пресслужба римлян.

У складі "вовків" Бове виступав з 2021 року, зігравши за цей час 92 матчі: чотири голи та дві результативні передачі. У сезоні-2021/22 хавбек виграв Лігу конференцій з Ромою.

У сезоні-2024/25 Бове виступав за Фіорентину на правах оренди – тоді у грудні 2024 року під час матчу проти Інтера хавбек знепритомнів. Як з'ясувалось згодом, футболіст пережив зупинку серця. Через кілька днів футболіст погодився на імплантацію кардіовертера-дефібрилятора, через яку він більше не зміг грати в Серії А через місцеві правила.

Влітку Бове був на радарі двох клубів АПЛ, але перехід так і не стався – гравець залишився в Римі.

Напередодні "вовки" оголосили про трансфер форварда Астон Вілли.

