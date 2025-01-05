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Слесар: Зоря програвала там, де мала вигравати

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 22:38
Слесар: Зоря програвала там, де мала вигравати
Артем Слесар
instagram.com/slesar__a

Півзахисник луганської Зорі Артем Слесар підбив підсумки першої половини УПЛ для команди.

Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою "чорно-білих".

"Хочу подякувати вболівальника, що підтримували нас навіть після поразок.

Ми заслуговуємо на те, щоб бути вище. Десь програли матчі, які повинні були вигравати. Але не падаємо духом та йдемо далі.

У матчі з Карпатами я фолив та нам забили з пенальті. Мені було важко це прийняти. Тренерський штаб, команда, родина – всі мене підтримали. Дякую їм за це", – розповів Слесар.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв у 10 матчах за луганців, в яких записав на свій рахунок 1+1 за системою "гол+пас".

Зоря пішла на зимову паузу на 8 місці у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 22 залікові бали.

Раніше луганський клуб опублікував список спаринг-партнерів на зимове міжсезоння.

Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ Артем Слесар

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