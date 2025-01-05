Слесар: Зоря програвала там, де мала вигравати
Півзахисник луганської Зорі Артем Слесар підбив підсумки першої половини УПЛ для команди.
Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою "чорно-білих".
"Хочу подякувати вболівальника, що підтримували нас навіть після поразок.
Ми заслуговуємо на те, щоб бути вище. Десь програли матчі, які повинні були вигравати. Але не падаємо духом та йдемо далі.
У матчі з Карпатами я фолив та нам забили з пенальті. Мені було важко це прийняти. Тренерський штаб, команда, родина – всі мене підтримали. Дякую їм за це", – розповів Слесар.
У сезоні-2024/25 хавбек зіграв у 10 матчах за луганців, в яких записав на свій рахунок 1+1 за системою "гол+пас".
Зоря пішла на зимову паузу на 8 місці у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 22 залікові бали.
Раніше луганський клуб опублікував список спаринг-партнерів на зимове міжсезоння.