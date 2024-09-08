Півзахисник Ювентуса може перейти у Фенербахче Моуріньо

Клуб Жозе Моуріньо Фенербахче близький до підписання вінгера Ювентуса Філіпа Костича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією низки ЗМІ, сторони перебувають у постійному контакті задля досягнення угоди, а сам Костич готовий перейти у Фенербахче, проте також є варіант з орендою гравця.

🟡🔵🇹🇷 Fenerbahçe are closing in on deal to sign Filip Kostić from Juventus. pic.twitter.com/NkHVlrPst1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2024

Раніше була інформація, що 31-річний вінгер не входить у плани нового головного тренера Юве Тіаго Мотти.

У сезоні-2023/24 гравець зіграв 33 матчі, у яких відзначився 4 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 6.5 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що лівий захисник Челсі Бен Чілвелл невдовзі може покинути команду та перейти у Фенербахче.