Фенербахче Моурінью готує трансфер захисника Челсі

Лівий захисник Челсі Бен Чілвелл невдовзі може покинути команду. Гравець може перейти у Фенербахче.

Про це повідомляє The Telegraph.

На 27-річного оборонця не розраховує тренерський штаб клубу на чолі з Енцо Марекскою. Йому пояснили, що його не планують випускати на поле.

Наразі Бен не тренується з командою та ризикує залишитися без ігрової практики, якщо не перейде у турецький клуб.

Трансферне вікно в Туреччині відкрито до 18 вересня, але Челсі ще не отримував жодних пропозицій щодо Чілвелла, який був віцекапітаном клубу минулого сезону.

Його контракт розрахований до літа 2027 року. У минулому сезоні захисник відіграв 27 матчів, на його рахунку — 1 асист.

Наразі Фенербахче, який очолює відомий португальський тренер Жозу Моурінью, є лідером турецької Суперліги. У "канарок" 10 балів після 4-х зіграних матчів.