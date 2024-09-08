Фенербахче підтвердив домовленість з Ювентусом щодо Костича
Філіп Костич
Фенербахче досяга принципової домовленості з Ювентусом щодо переходу вінгера Філіпа Костича.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
31-річний серб повинен прибути до Стамбула для проходження медогляду та подальших переговорів.
Раніше була інформація, що 31-річний вінгер не входить у плани нового головного тренера Юве Тіаго Мотти.
Чинний контракт гравця розрахований до червня 2026 року. У минулому сезоні на його рахунку 33 матчі, у яких відзначився 4 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює Костича в 6,5 мільйонів євро.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що лівий захисник Челсі Бен Чілвелл невдовзі може покинути команду та перейти у Фенербахче.