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Ювентус та Фіорентина ведуть переговори щодо обміну гравцями

Ігор Чернявський — 21 серпня, 14:15
Ювентус та Фіорентина ведуть переговори щодо обміну гравцями

Вінгер Фіорентини Ніколас Гонсалес на правах оренди може перейти в Ювентус, а його колега по амплуа Філіп Костич близький до переходу у зворотному напрямку.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, вже сьогодні, 21 серпня клуби проведуть черговий раунд переговорів щодо Гонсалеса. Буде обговорюватися оренда з обов’язковим правом викупу за 30 мільйонів євро + бонуси. Сам гравець також наполягає на трансфері.

Щодо Костича, то розглядається аналогічна формула — оренда з правом викупу. 31-річний серб уже погодився на перехід.

Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Ювентус Філіп Костич Ніколас Гонсалес

Ювентус

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