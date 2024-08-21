Ювентус та Фіорентина ведуть переговори щодо обміну гравцями

Вінгер Фіорентини Ніколас Гонсалес на правах оренди може перейти в Ювентус, а його колега по амплуа Філіп Костич близький до переходу у зворотному напрямку.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, вже сьогодні, 21 серпня клуби проведуть черговий раунд переговорів щодо Гонсалеса. Буде обговорюватися оренда з обов’язковим правом викупу за 30 мільйонів євро + бонуси. Сам гравець також наполягає на трансфері.

Щодо Костича, то розглядається аналогічна формула — оренда з правом викупу. 31-річний серб уже погодився на перехід.