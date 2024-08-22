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Ще один конкурент Малиновському: Дженоа орендує півзахисника Ювентуса

Руслан Травкін — 22 серпня, 18:42
Ще один конкурент Малиновському: Дженоа орендує півзахисника Ювентуса
Фабіо Міретті
Getty Images

Дженоа завершує перемовини з Ювентусом щодо оренди 21-річного півзахисника Фабіо Міретті.

Про це пише інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).

Міретті — вихованець Ювентуса. За першу команду футболіст дебютував ще у сезоні-2021/22. За цей період гравець відіграв 58 матчів у Серії А і забив 1 гол. Він складе конкуренцію Руслану Малиновському.

У 2022 році дебютував за збірну Італії, але станом на зараз більше не викликався до лав національної команди.

Відзначимо, що туринський клуб та Фіорентина майже домовилися про обмін футболістами.

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