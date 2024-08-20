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Судаков — про Мудрика: Він може виграти Золотий м'яч

Володимир Кук — 20 серпня, 17:06
Судаков — про Мудрика: Він може виграти Золотий м'яч
Михайло Мудрик та Георгій Судаков
УАФ

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков заявив, що Михайло Мудрик може виграти Золотий м’яч завдяки своїм якостям, але все залежить тільки від нього.

Його слова передає TheGuardian.

"Михайло — неймовірний гравець. У нього немає верхньої межі, він може виграти Золотий м’яч завдяки своїм якостям, але все залежить тільки від нього.
Вірю, що він зможе проявити свої найкращі якості. Україна — неймовірно талановита країна, а він — чудовий приклад для наслідування", сказав Судаков.

Зазначимо, в минулому сезоні Мудрик відіграв 41 матч, у яких відзначився 7 забитими м'ячами та 2 результативними передачами. Напередодні Михайло заявив, що згодом всі побачать його найкращу версію.

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