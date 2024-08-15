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Мудрик: Впевнений, згодом всі побачать мою найкращу версію

Андрій Яросименко — 15 серпня, 14:48
Мудрик: Впевнений, згодом всі побачать мою найкращу версію
Михайло Мудрик
Getty images

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик впевнений, що люди скоро побачать його найкращу версію.

Слова футболіста передає пресслужба клубу.

"Люди не побачили мене з найкращого боку. Ще багато треба зробити. Я багато і наполегливо працюю на полі та поза ним. Іноді чогось так сильно хочеш, але це трапляється лише у потрібний час. Я впевнений, що згодом ви побачите найкращу версію мене.

Мені подобається стиль гри Марески, він дуже схожий на те, як усі, і я теж, хочуть грати. Ми можемо показати якісний футбол під його керівництвом", — сказав футболіст.

Зазначимо, в минулому сезоні Мудрик відіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 7 голами та 2 результативними передачами. Напередодні Михайло забив гол та оформив асист у контрольному матчі проти Лідса.

Нагадаємо, Енцо Мареска очолив Челсі на початку літнього міжсезоння замість Маурісіо Почеттіно, який раніше погодився очолити збірну США.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Михайло Мудрик Енцо Мареска

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