Мудрик: Впевнений, згодом всі побачать мою найкращу версію

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик впевнений, що люди скоро побачать його найкращу версію.

Слова футболіста передає пресслужба клубу.

"Люди не побачили мене з найкращого боку. Ще багато треба зробити. Я багато і наполегливо працюю на полі та поза ним. Іноді чогось так сильно хочеш, але це трапляється лише у потрібний час. Я впевнений, що згодом ви побачите найкращу версію мене.

Мені подобається стиль гри Марески, він дуже схожий на те, як усі, і я теж, хочуть грати. Ми можемо показати якісний футбол під його керівництвом", — сказав футболіст.