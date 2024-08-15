Мудрик: Впевнений, згодом всі побачать мою найкращу версію
Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик впевнений, що люди скоро побачать його найкращу версію.
Слова футболіста передає пресслужба клубу.
"Люди не побачили мене з найкращого боку. Ще багато треба зробити. Я багато і наполегливо працюю на полі та поза ним. Іноді чогось так сильно хочеш, але це трапляється лише у потрібний час. Я впевнений, що згодом ви побачите найкращу версію мене.
Мені подобається стиль гри Марески, він дуже схожий на те, як усі, і я теж, хочуть грати. Ми можемо показати якісний футбол під його керівництвом", — сказав футболіст.
Зазначимо, в минулому сезоні Мудрик відіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 7 голами та 2 результативними передачами. Напередодні Михайло забив гол та оформив асист у контрольному матчі проти Лідса.
Нагадаємо, Енцо Мареска очолив Челсі на початку літнього міжсезоння замість Маурісіо Почеттіно, який раніше погодився очолити збірну США.