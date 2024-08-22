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Півзахисник Шахтаря Назарина може продовжити кар'єру в Польщі

Володимир Кук — 22 серпня, 17:48
Півзахисник Шахтаря Назарина може продовжити кар'єру в Польщі
Єгор Назарина
ФК Шахтар

Український півзахисник Шахтаря Єгор Назарина може продовжити кар'єру в Леху.

Про це повідомляє Meczyki.pl.

За інформацією джерела, польський клуб хоче придбати півзахисника і розглядає на цю кандидатуру хавбека Шахтаря Єгора Назарину.

Повідомляється, що донецький клуб готовий відпустити 27-річного українця в оренду з опцією викупу. Сам Назарина має також інші пропозиції. Наразі він вивчає усі можливі варіанти продовження карʼєри. Зазначимо, що за Єгора "гірники" заплатили Зорі 800 тисяч євро.

У минулому сезоні українець провів 27 матчів за клуб, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 1.5 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що півзахсник "гірників" Дмитро Топалов перейшов у черкаський ЛНЗ.

Лех Шахтар Єгор Назарина

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