Ще один клуб АПЛ зацікавився лідером Шахтаря
Ще один клуб англійської Прем'єр-ліги зацікавився 22-річним півзахисником Шахтаря та збірної України Георгієм Судаковим.
Як інформує Caughtoffside, мова йде про Астон Віллу.
Видання зазначає, що у Бірмінгемі усвідомлюють складність трансферу, адже Шахтар хоче за свого лідера не менше 65 млн євро.
Раніше була інформація, що Судаков потрапив у сферу інтересів англійських Ліверпуля та Тоттенгема.
Напередодні власник агенції ProStar Вадим Шаблій розповів, що за зіркою "гірників" активно стежать клуби Англійської Прем'єр-ліги, і невдовзі ми зможемо побачити гравця у топовому чемпіонаті.
Також повідомлялося, що Судаков потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетико. Раніше сам гравець заявляв, що у майбутньому хоче продовжити кар'єру в Іспанії чи Англії.
У поточному сезоні хавбек зіграв 22 матчі за Шахтар, у яких забив 9 голів та віддав 3 результативні передачі.