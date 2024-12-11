Ще один клуб АПЛ зацікавився лідером Шахтаря

Ще один клуб англійської Прем'єр-ліги зацікавився 22-річним півзахисником Шахтаря та збірної України Георгієм Судаковим.

Як інформує Caughtoffside, мова йде про Астон Віллу.

Видання зазначає, що у Бірмінгемі усвідомлюють складність трансферу, адже Шахтар хоче за свого лідера не менше 65 млн євро.

Раніше була інформація, що Судаков потрапив у сферу інтересів англійських Ліверпуля та Тоттенгема.

Напередодні власник агенції ProStar Вадим Шаблій розповів, що за зіркою "гірників" активно стежать клуби Англійської Прем'єр-ліги, і невдовзі ми зможемо побачити гравця у топовому чемпіонаті.

Також повідомлялося, що Судаков потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетико. Раніше сам гравець заявляв, що у майбутньому хоче продовжити кар'єру в Іспанії чи Англії.

У поточному сезоні хавбек зіграв 22 матчі за Шахтар, у яких забив 9 голів та віддав 3 результативні передачі.