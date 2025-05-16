Севілья вирішила долю півзахисника, права якого належать Арсеналу

Півзахисник Севільї Альберт Самбі Локонга, права якого належать Арсеналу, повернеться влітку до Лондона.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуб вирішив не активувати опцію про можливий викуп футболіста. Водночас інший гравець "канонірів" Нуну Тавареш стане повноцінним гравцем Лаціо за 9 млн євро.

🚨 Arsenal will receive €9m fee from Lazio for Nuno Tavares as part of loan with obligation to buy clause.#AFC will also mantain a sell-on clause, while Albert Sambi-Lokonga returns to Arsenal after loan spell at Sevilla. pic.twitter.com/ycqUYy8WTJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2025

У сезоні-2024/25 Локонга взяв участь у 22 матчах за Севілью, відзначившись двома результативними передачами та не завоювавши місця в основному складі.

В активі Тавареша дев'ять асистів у 28 матчах за римський Лаціо.

Раніше іменитий український тренер порадив Зінченку залишити Арсенал під час літнього трансферного вікна.