Динамо провело успішні переговори з хавбеком Сантоса і збірної Болівії

Півзахисник Сантоса та збірної Болівії Мігеліто все ж стане гравцем київського Динамо.

Про це стверджує Jovem Pan Esportes у соцмережі Х.

За інформацією джерела, київський клуб провів успішні переговори та орендує 20-річного хавбека до завершення календарного року.

Водночас не повідомляється, чи буде прописано в цій угоді право викупу Мігеліто.

Сам болівійський хавбек начебто готовий перейти в Динамо задля ігрової практики, адже в Сантосі він поки зіграв лише 4 матчі в чемпіонаті.

Чинний контракт Мігеліто із Сантосом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює виконавця у 750 тисяч євро.

Зазначимо, що болівієць дебютував за свою національну збірну у 2022 році й з того часу записав на свій рахунок п'ять голів у 20 поєдинках.

Минулого сезону вінгер зіграв 24 матчі за свій клуб, в яких забив 10 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес Динамо до півзахисника Славії.