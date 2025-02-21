Динамо провело успішні переговори з хавбеком Сантоса і збірної Болівії
Півзахисник Сантоса та збірної Болівії Мігеліто все ж стане гравцем київського Динамо.
Про це стверджує Jovem Pan Esportes у соцмережі Х.
За інформацією джерела, київський клуб провів успішні переговори та орендує 20-річного хавбека до завершення календарного року.
Водночас не повідомляється, чи буде прописано в цій угоді право викупу Мігеліто.
Сам болівійський хавбек начебто готовий перейти в Динамо задля ігрової практики, адже в Сантосі він поки зіграв лише 4 матчі в чемпіонаті.
Чинний контракт Мігеліто із Сантосом розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює виконавця у 750 тисяч євро.
Зазначимо, що болівієць дебютував за свою національну збірну у 2022 році й з того часу записав на свій рахунок п'ять голів у 20 поєдинках.
Минулого сезону вінгер зіграв 24 матчі за свій клуб, в яких забив 10 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялось про інтерес Динамо до півзахисника Славії.