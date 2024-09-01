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Лєднєв прокоментував перемогу Полісся проти Чорноморця

Володимир Кук — 1 вересня, 14:03
Лєднєв прокоментував перемогу Полісся проти Чорноморця
Богдан Лєднєв
ФК Полісся

Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв прокоментував розгромну перемогу команди проти Чорноморця в матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Вийшла дуже впевнена перемога ми раді. Особисто я радий забити цей перший м’яч, бо я дуже довго його чекав. Нарешті це сталося.

Можливо, позитивні емоції все перекреслюють, але, дійсно, поле було твердуватим та виривалося.

Нічого, головне є результат, інше не проблема", сказав Лєднєв.

Зазначимо, що український півзахисник вперше відзначився забитим м'ячем за житомирський клуб. Він став автором переможного голу на 90+5 хвилині матчу.

Нагадаємо, що Лєднєв перейшов у Полісся літом минулого року, до цього він виступав за київське Динамо.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Богдан Лєднєв

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