Лєднєв прокоментував перемогу Полісся проти Чорноморця

Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв прокоментував розгромну перемогу команди проти Чорноморця в матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Вийшла дуже впевнена перемога — ми раді. Особисто я радий забити цей перший м’яч, бо я дуже довго його чекав. Нарешті це сталося.

Можливо, позитивні емоції все перекреслюють, але, дійсно, поле було твердуватим та виривалося.

Нічого, головне — є результат, інше — не проблема", — сказав Лєднєв.