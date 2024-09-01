Лєднєв прокоментував перемогу Полісся проти Чорноморця
Богдан Лєднєв
ФК Полісся
Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв прокоментував розгромну перемогу команди проти Чорноморця в матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Вийшла дуже впевнена перемога — ми раді. Особисто я радий забити цей перший м’яч, бо я дуже довго його чекав. Нарешті це сталося.
Можливо, позитивні емоції все перекреслюють, але, дійсно, поле було твердуватим та виривалося.
Нічого, головне — є результат, інше — не проблема", — сказав Лєднєв.
Зазначимо, що український півзахисник вперше відзначився забитим м'ячем за житомирський клуб. Він став автором переможного голу на 90+5 хвилині матчу.
Нагадаємо, що Лєднєв перейшов у Полісся літом минулого року, до цього він виступав за київське Динамо.