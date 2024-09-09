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Лєднєв — про базу Полісся: Кайфую кожного дня від процесу, від того наскільки професійно все тут побудовано

Володимир Кук — 9 вересня, 22:01
Лєднєв — про базу Полісся: Кайфую кожного дня від процесу, від того наскільки професійно все тут побудовано
Богдан Лєднєв
ФК Полісся

Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв поділився враженнями від клубної бази та заявив, що він кайфує від того, як вона побудована.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Звичайно, я чув багато про Полісся і про базу, але коли наживо це побачив, то, звичайно, все набагато масштабніше, ніж всі говорили мені.

Кайфую кожного дня від процесу, від того наскільки професійно все тут побудовано, є все, щоб працювати і прогресувати. В нас тут кожного тижня щось нове додається, якісь новинки, які для всіх цікаві та корисні.

Навіть після мого приходу тут вже з’явилася барна стійка, де нам роблять спортивні напої до тренувань та після них. Для нас все готово, це дуже професійно", сказав Лєднєв.

У сезоні-2024/25 півзахисник провів 4 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитими м'ячем.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Лєднєв став гравцем Полісся. 26-річний гравець є вихованцем київського Динамо. За першу команду рідного клубу він провів 20 матчів, але по-справжньому розкрився в луганській Зорі.

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