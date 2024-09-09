Лєднєв — про базу Полісся: Кайфую кожного дня від процесу, від того наскільки професійно все тут побудовано

Півзахисник Полісся Богдан Лєднєв поділився враженнями від клубної бази та заявив, що він кайфує від того, як вона побудована.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Звичайно, я чув багато про Полісся і про базу, але коли наживо це побачив, то, звичайно, все набагато масштабніше, ніж всі говорили мені.

Кайфую кожного дня від процесу, від того наскільки професійно все тут побудовано, є все, щоб працювати і прогресувати. В нас тут кожного тижня щось нове додається, якісь новинки, які для всіх цікаві та корисні.

Навіть після мого приходу тут вже з’явилася барна стійка, де нам роблять спортивні напої до тренувань та після них. Для нас все готово, це дуже професійно", — сказав Лєднєв.