Погба відмовив у трансфері клубу Серії А

Півзахисник Поль Погба відмовився переходити у Фіорентину в останній день трансферного вікна.

Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, 31-річний француз мав реальний шанс підсилити склад "фіалок", але гравець чекає пропозицію від французького Марселя.

Видання також повідомило, що Марсель готовий запропонувати контракт Полю лише в березні, після завершення його дискваліфікації, щоб не витрачати гроші без потреби.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Ювентуса продовжує перебувати у пошуках нового клубу. Пріоритетом продовження кар'єри для Погба залишається Європа, попри щедрі пропозиції від клубів Саудівської Аравії.

Як відомо, французький футболіст домігся скорочення своєї дискваліфікації, яку він отримав через провалену допінг-пробу. Цього місяця він може повернутися до тренувань з командами, але на поле півзахисник зможе вийти не раніше березня.

Нагадаємо, що Погба перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту.