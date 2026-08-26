Фіорентина відсторонила форварда збірної Італії від тренувань із командою

Керівництво Фіорентини відсторонило нападника збірної Італії Мойзе Кіна від тренувань із командою.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, сьогодні вранці Кін із запізненням прибув на тренування Фіорентини та відмовлявся працювати разом із командою. Після цього клуб оштрафував гравця та викликав його на індивідуальне тренування в другій половині дня.

В разі, якщо Кін продовжуватиме відмовлятися від тренувань – на нього накладатимуться наступні штрафи.

Кін бойкотує тренування з метою змусити Фіорентину продати його у Комо. Флорентійський клуб готовий обговорювати цей перехід, проте не відпустить Кіна, поки не знайде йому адекватну заміну.

В минулому сезоні на рахунку Кіна 9 голів і 4 асисти в 33 матчах за Фіорентину в усіх турнірах. Контракт форварда діє до кінця червня 2029 року.