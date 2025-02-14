Металіст 1925 оголосив про підписання найкращого молодого гравця Албанії 2024 року
Клуб Першої ліги України Металіст 1925 підписав вінгера Скендербеу та молодіжної збірної Албанії Ерміра Рашицю.
Про це повідомила пресслужба харківського клубу.
Футболіст та клуб уклали контракт на три з половиною роки – до літа 2028-го. Новачок, основна позиція якого – лівий фланг півзахисту/атаки, взяв собі 19-й ігровий номер. Також Ермір може зіграти праворуч і у центрі нападу.
Рашиця за півтора року у Скендербеу зіграв 61 матч, відзначившись 17 голами та 7-ма асистами. Визнавався найкращим молодим футболістом Албанії минулого року, входив до символічної збірної сезону албанської Суперліги.
За молодіжну збірну Албанії (U-21) Ермір зіграв 8 матчів, у яких записав на свій рахунок два голи.
Раніше Металіст 1925 підписав 19-річного футболіста київського Динамо Олексія Гусєва.