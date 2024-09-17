Рабйо – про перехід у Марсель: Моя мета – обов'язково вигравати, щоб повернутися в Лігу чемпіонів

Центральний півзахисник Марселя Адріан Рабйо прокоментував свій прихід у клуб.

Його слова передає інсайдер Нікола Скіра.

"Спочатку це здавалося малоймовірним, але врешті-решт після тривалих розмов з Медхі Бенатією (колишній гравець Ювентуса) я приєднався до проєкту. Я також спілкувався з тренером Де Дзербі, перш ніж погодитися.

Мета – обов'язково вигравати, щоб повернутися в Лігу чемпіонів. Я не можу дочекатися тренувань і повернутися на "Велодром", – сказав Рабйо.