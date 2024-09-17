Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рабйо – про перехід у Марсель: Моя мета – обов'язково вигравати, щоб повернутися в Лігу чемпіонів

Володимир Кук — 17 вересня, 22:55
Рабйо – про перехід у Марсель: Моя мета – обов'язково вигравати, щоб повернутися в Лігу чемпіонів
Адріан Рабйо
Getty Images

Центральний півзахисник Марселя Адріан Рабйо прокоментував свій прихід у клуб.

Його слова передає інсайдер Нікола Скіра.

"Спочатку це здавалося малоймовірним, але врешті-решт після тривалих розмов з Медхі Бенатією (колишній гравець Ювентуса) я приєднався до проєкту. Я також спілкувався з тренером Де Дзербі, перш ніж погодитися.

Мета – обов'язково вигравати, щоб повернутися в Лігу чемпіонів. Я не можу дочекатися тренувань і повернутися на "Велодром", – сказав Рабйо.

У сезоні-2023/24 француз зіграв 35 матчів за Ювентус, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду переконував півзахисника перейти в Аравію.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Марсель Адріан Рабйо

Марсель

Рабйо перейшов у Марсель
Рабйо приєднається до принципових суперників його рідного клубу
Від Лобановського я втік: уродженець України відмовив Динамо, виграв ЛЧ і міг опинитися у Реалі
Лейпциг, Баєр та Марсель хочуть посилити склад талановитим бельгійцем
Марсель розгромив Брест, Монако здолало Сент-Етьєн у 1 турі Ліги 1

Останні новини