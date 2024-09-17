Рабйо – про перехід у Марсель: Моя мета – обов'язково вигравати, щоб повернутися в Лігу чемпіонів
Адріан Рабйо
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Центральний півзахисник Марселя Адріан Рабйо прокоментував свій прихід у клуб.
Його слова передає інсайдер Нікола Скіра.
"Спочатку це здавалося малоймовірним, але врешті-решт після тривалих розмов з Медхі Бенатією (колишній гравець Ювентуса) я приєднався до проєкту. Я також спілкувався з тренером Де Дзербі, перш ніж погодитися.
Мета – обов'язково вигравати, щоб повернутися в Лігу чемпіонів. Я не можу дочекатися тренувань і повернутися на "Велодром", – сказав Рабйо.
У сезоні-2023/24 француз зіграв 35 матчів за Ювентус, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду переконував півзахисника перейти в Аравію.