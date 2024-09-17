Рабйо перейшов у Марсель

Експівзахисник Ювентуса Адріан Рабйо став гравцем Марселя.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією низки ЗМІ, сторони домовилися про контракт на 2 роки. У Рабйо були вигідні пропозиції з-за кордону, але він вирішив приєднатися до Марселя, який є принциповим суперником Парі Сен-Жермен – рідного клубу гравця.

У сезоні-2023/24 француз зіграв 35 матчів за Ювентус, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його в 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, ми повідомляли, що зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду переконував півзахисника перейти в Аравію.