Де Брейне: Влітку я ні з ким не говорив з чемпіонату Саудівської Аравії
Кевін де Брюйне
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Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне заявив, що влітку він ні з ким не говорив з чемпіонату Саудівської Аравії і він очікував спокійне трансферне вікно.
Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Я ні з ким не говорив. Було багато шуму та новин.
Влітку я сказав, що очікую спокійного трансферного вікна, так воно і сталося.
Я був у відпустці, повернувся, почав тренуватися. І все. Більше нічого", — заявив де Брейне.
У сезоні-2023/24 півзахисник зіграв 25 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 6 забитими м'ячами та віддав 17 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше була інформація про те, що бельгієць усно погодився перейти в аравійський Аль-Іттіхад.