Де Брейне: Влітку я ні з ким не говорив з чемпіонату Саудівської Аравії

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне заявив, що влітку він ні з ким не говорив з чемпіонату Саудівської Аравії і він очікував спокійне трансферне вікно.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я ні з ким не говорив. Було багато шуму та новин. Влітку я сказав, що очікую спокійного трансферного вікна, так воно і сталося.

Я був у відпустці, повернувся, почав тренуватися. І все. Більше нічого", — заявив де Брейне.

🚨🇸🇦 Kevin De Bruyne on Saudi move speculation: “I haven't spoken to anyone. There’s been a lot of noises and news”.



“I said in the summer I expect a quiet summer and that's what happened”.



“I've been on holiday, came back, started training. That’s it. Nothing else”. pic.twitter.com/eKrIDTFl9K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2024

У сезоні-2023/24 півзахисник зіграв 25 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 6 забитими м'ячами та віддав 17 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що бельгієць усно погодився перейти в аравійський Аль-Іттіхад.