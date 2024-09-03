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Де Брейне: Влітку я ні з ким не говорив з чемпіонату Саудівської Аравії

Володимир Кук — 3 вересня, 23:03
Де Брейне: Влітку я ні з ким не говорив з чемпіонату Саудівської Аравії
Кевін де Брюйне
Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне заявив, що влітку він ні з ким не говорив з чемпіонату Саудівської Аравії і він очікував спокійне трансферне вікно.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я ні з ким не говорив. Було багато шуму та новин.

Влітку я сказав, що очікую спокійного трансферного вікна, так воно і сталося.
Я був у відпустці, повернувся, почав тренуватися. І все. Більше нічого", заявив де Брейне.

У сезоні-2023/24 півзахисник зіграв 25 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 6 забитими м'ячами та віддав 17 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що бельгієць усно погодився перейти в аравійський Аль-Іттіхад.

Кевін Де Брейне Манчестер Сіті Аль-Іттіхад

Кевін Де Брейне

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