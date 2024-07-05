Де Брейне погодився перейти у клуб із Саудівської Аравії

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне дав згоду на перехід в Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, 33-річний бельгієць провів переговори з клубом з чемпіонату Саудівської Аравії. За результатами яких гравець погодився на перехід.

Наразі домовленість про трансфер гравця повинні досягти клуби.

У минулому сезоні Англійської Прем'єр-ліги Кевін забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач у 18 матчах.

Напередодні Бельгія з де Брейне програла Франції в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 через автогол Коло-Муані.