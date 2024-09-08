Ольмо не потрапив у заявку на матч проти Швейцарії
Дані Ольмо
Барселона
Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо через пошкодження не потрапив у заявку на матч проти Швейцарії та повернеться в розташування Барселони.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що через сильний забій коліна 26-річного іспанця не заявили до складу на гру другого туру Ліги націй проти Швейцарії.
Барселона сподівається, що гравець зможе швидко відновитись та вже буде доступним на каталонське дербі проти Жирони Віктора Циганкова.
У сезоні-2024/25 іспанець зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами.
Нагадаємо, що 5 серпня, Іспанія у виїзному матчі зіграла в нульову нічию проти Сербії.