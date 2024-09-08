Ольмо не потрапив у заявку на матч проти Швейцарії

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо через пошкодження не потрапив у заявку на матч проти Швейцарії та повернеться в розташування Барселони.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що через сильний забій коліна 26-річного іспанця не заявили до складу на гру другого туру Ліги націй проти Швейцарії.

🔵🔴 Dani Olmo returns to Barcelona, as he’s not included in the squad for today’s game against Switzerland.



No serious injury but Spain staff decided not to take any risk. pic.twitter.com/OYM88iLFwT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2024

Барселона сподівається, що гравець зможе швидко відновитись та вже буде доступним на каталонське дербі проти Жирони Віктора Циганкова.

У сезоні-2024/25 іспанець зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами.

Нагадаємо, що 5 серпня, Іспанія у виїзному матчі зіграла в нульову нічию проти Сербії.