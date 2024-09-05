Португалія з голом Роналду здолала Хорватію, Польша на останній хвилині вирвала перемогу у Шотландії в 1 турі Ліги націй
Сьогодні, 5 вересня, відбулися матчі 1 раунду Ліги конференцій УЄФА.
У групі А Португалія з голом Кріштіану Роналду змогла втримати перевагу над Хорватією, а Польща розписала результативну нічию з Шотландією.
Другу перемогу у своїй історії здобула команда Сан-Марино, яка завдяки голу Сенсолі обіграла Ліхтенштейн.
Ліга націй УЄФА-2024/25
1 раунд
Ліга А, Група 1
Португалія — Хорватія 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 7 Далот, 2:0 - 34 Роналду, 2:1 - 41 Далот(автогол)
Шотландія — Польща 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Шиманський, 0:2 - 44 Левандовський, 1:2 - 46 Гілмор, 2:2 - 76 Мактоміней, 2:3 - 90+7 Залевський
Група 4
Данія — Швейцарія 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 82 Доргу, 2:0 - 90+2 Гейб'єрг
Сербія — Іспанія 0:0
Ліга C, група 1
Азербайджан — Швеція 1:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 65 Ісак, 0:2 - 71 Ісак, 0:3 - 80 Дьокереш (пен), 1:3 - 82 Дадашов
Естонія — Словаччина 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 70 Суслов
Група 3
Білорусь — Болгарія 0:0
Північна Ірландія — Люксембург 2:0
Ліга D, група 1
Сан-Марино — Ліхтенштейн 1:0
Гол: 1:0 - 53 Сенсолі
Нагадаємо, збірна України свій перший матч у групі В1 Ліги націй. зіграє 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні "Epet Arena". 10 вересня на стадіоні "Eden Aren" українці зіграють виїзний поєдинок проти команди Чехії.