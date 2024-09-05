Португалія з голом Роналду здолала Хорватію, Польша на останній хвилині вирвала перемогу у Шотландії в 1 турі Ліги націй

Сьогодні, 5 вересня, відбулися матчі 1 раунду Ліги конференцій УЄФА.

У групі А Португалія з голом Кріштіану Роналду змогла втримати перевагу над Хорватією, а Польща розписала результативну нічию з Шотландією.

Другу перемогу у своїй історії здобула команда Сан-Марино, яка завдяки голу Сенсолі обіграла Ліхтенштейн.

Ліга націй УЄФА-2024/25

1 раунд

Ліга А, Група 1

Португалія — Хорватія 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Далот, 2:0 - 34 Роналду, 2:1 - 41 Далот(автогол)

Шотландія — Польща 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Шиманський, 0:2 - 44 Левандовський, 1:2 - 46 Гілмор, 2:2 - 76 Мактоміней, 2:3 - 90+7 Залевський

Група 4

Данія — Швейцарія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 82 Доргу, 2:0 - 90+2 Гейб'єрг

Сербія — Іспанія 0:0

Ліга C, група 1

Азербайджан — Швеція 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Ісак, 0:2 - 71 Ісак, 0:3 - 80 Дьокереш (пен), 1:3 - 82 Дадашов

Естонія — Словаччина 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 70 Суслов

Група 3

Білорусь — Болгарія 0:0

Північна Ірландія — Люксембург 2:0

Ліга D, група 1

Сан-Марино — Ліхтенштейн 1:0

Гол: 1:0 - 53 Сенсолі

Нагадаємо, збірна України свій перший матч у групі В1 Ліги націй. зіграє 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні "Epet Arena". 10 вересня на стадіоні "Eden Aren" українці зіграють виїзний поєдинок проти команди Чехії.