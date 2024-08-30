Фенербахче домовився з Фіорентиною про трансфер Амрабата

Півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат на правах оренди перейде у Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Зазначається, що "канарки" домовилися про оренду 28-річного марокканського опорника. Гравець вже прибув до Туреччини для проходження медогляду та підписання угоди з клубом.

За інформацією Фабріціо Романо, Фіорентина отримає за оренду 2 млн євро, ще 13 млн буде заплачено за обов'язковий викуп футболіста. Амрабат отримає 4-річний контракт.

У минулому сезоні Соф'ян виступав на правах оренди за Манчестер Юнайтед, за який зіграв 30 матчів, проте результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що лівий захисник турецького Фенербахче Ферді Кадіоглу став гравцем Брайтона.