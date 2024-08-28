Клуб АПЛ придбав захисника Фенербахче

Лівий захисник турецького Фенербахче Ферді Кадіоглу став гравцем Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони підписали угоду до червня 2024 року. Сума трансферу не розголошується, але за даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо вона становить 30 мільйонів євро.

В минулому сезоні Ферді відіграв за "жовтих канарок" 51 матч, у яких забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

What a welcome for Ferdi. 💙🤍



Thanks for your support tonight, Albion fans! 😇 pic.twitter.com/FGfYa73plG — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2024

Зазначимо, наразі "мартини" посідають друге місце у таблиці АПЛ, маючи в активі 6 очок після перемоги над Манчестер Юнайтед та Евертоном, за який грає українець Віталій Миколенко.