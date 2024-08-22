Конте хоче підписати в Наполі півзахисника Фіорентини
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Головний тренер Наполі Антоніо Конте хоче бачити в клубі півзахисника Фіорентини Соф'яна Амрабата.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Зазначається, що 55-річний фахівець був зацікавлений в марокканському хавбеку, ще тренуючи Інтер та Тоттенгем.
Наразі відбуваються переговори між клубами. Контракт Амрабата з "фіалками" розрахований до літа 2025 року.
У попередньому сезоні 28-річний футболіст провів у оренді в Манчестер Юнайтед. Соф'ян відіграв 30 матчів за манкуніанців, однак результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, 31-річний нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку може невдовзі перейти в Наполі.