Конте хоче підписати в Наполі півзахисника Фіорентини

Головний тренер Наполі Антоніо Конте хоче бачити в клубі півзахисника Фіорентини Соф'яна Амрабата.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначається, що 55-річний фахівець був зацікавлений в марокканському хавбеку, ще тренуючи Інтер та Тоттенгем.

Наразі відбуваються переговори між клубами. Контракт Амрабата з "фіалками" розрахований до літа 2025 року.

Antonio #Conte already wanted Sofyan #Amrabat, when he was at Inter and Tottenham. The morrocan midifleder is very appreciated by #Napoli’s coach. Talks in progress between Napoli and #Fiorentina. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 21, 2024

У попередньому сезоні 28-річний футболіст провів у оренді в Манчестер Юнайтед. Соф'ян відіграв 30 матчів за манкуніанців, однак результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, 31-річний нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку може невдовзі перейти в Наполі.