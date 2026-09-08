Амрабат відмовився виступати за збірну Марокко

30-річний марокканський півзахисник Соф'ян Амрабат заявив, що не буде виступати ща національну команду, поки її головним тренером є Мохамед Уахбі.

Про це футболіст розповів в Інстаграм.

"Представляти Марокко було найбільшою честю у моїй кар'єрі. З моменту мого першого виклику 12 років тому я віддавав усе заради своєї країни та з гордістю носив футболку національної збірної. Моя любов до Марокко та все, що ця команда для мене означає, ніколи не зміняться. Це було дуже важке рішення, але я не відчуваю, що можу далі продовжувати виступати за збірну під керівництвом нинішнього головного тренера. Тому я відмовляюся від викликів до збірної, поки він залишається на своїй посаді", – заявив футболіст.

Амрабат зазначає, що з поваги до команди та всіх причетних він воліє тримати причини цього рішення в таємниці.

"З поваги до збірної та всіх причетних я віддаю перевагу тому, щоб залишити причини цього рішення приватними. Хочу чітко зазначити: я не завершую кар'єру в міжнародному футболі й не зачиняю двері для повернення до збірної Марокко. Своїм партнерам по команді, моїм братам і всьому персоналу я бажаю всіляких успіхів. Я залишатимуся найбільшим уболівальником команди, підтримуючи вас із тією ж пристрастю, яку завжди демонстрував на полі", – підсумував Амрабат.

На останньому чемпіонаті світу Амрабат зіграв три матчі, два з яких – на заміну. ​​Загалом півзахисник має 78 матчів за збірну.