Аякс підписав ексхавбека Манчестер Юнайтед

Аякс оголосив про підписання контракту з 30-річним півзахисником Соф'яном Амрабатом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець підписав дворічний контракт - до червня 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

30-річний півзахисник розпочав кар'єру в Нідерландах, де виступав за Утрехт та Феєнорд. Після чого грав за Брюгге, Верону, Фіорентину, Манчестер Юнайтед, Фенербахче, а минулого захищав кольори Бетіса. На чемпіонаті світу-2026 Соф'ян відіграв три матчі за збірну Марокко.

Нагадаємо, раніше гравцем Аякс став Віктор Циганков, який перейшов із Жирони за 5 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Контракт розрахований до літа 2029 року.