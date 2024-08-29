Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сімеоне наполягає на підписанні ексгравця МЮ

Ігор Чернявський — 29 серпня, 15:10
Сімеоне наполягає на підписанні ексгравця МЮ
Getty Images

Опорний півзахисник Фіорентини Соф’ян Амрабат потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У підписанні 28-річного марокканця особисто зацікавлений головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне. Втім, Атлетико буде складно підписати Амрабата, адже на нього також претендує Фенербахче.

Турецький клуб хоче взяти гравця в оренду з правом викупу, тоді як мадридці пропонують лише оренду. За інформацією Романо, Фіорентину більше влаштовує перший варіант.

Нагадаємо, попередній сезон Амрабат провів у оренді в Манчестер Юнайтед. Він взяв участь у 30 матчах "червоних дияволів", але основним на своїй позиції не став. Також марокканський опорник раніше виступав за рідний Утрехт, Феєноорд, Брюгге та Верону.

Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Манчестер Юнайтед Чемпіонат Італії, Серія А Фенербахче Фіорентина Чемпіонат Туреччини Соф'ян Амрабат Атлетико Мадрид

Чемпіонат Англії, АПЛ

Одноклубник Мудрика перейшов у Борнмут Забарного
Мареска: Я не говорив з Мудриком після матчу з Вулвергемптоном
Челсі Мудрика лідирує у гонці за Осімхеном
Клуб АПЛ придбав захисника Фенербахче
Аякс підписав колишнього нападника МЮ

Останні новини