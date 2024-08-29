Сімеоне наполягає на підписанні ексгравця МЮ

Опорний півзахисник Фіорентини Соф’ян Амрабат потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У підписанні 28-річного марокканця особисто зацікавлений головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне. Втім, Атлетико буде складно підписати Амрабата, адже на нього також претендує Фенербахче.

Турецький клуб хоче взяти гравця в оренду з правом викупу, тоді як мадридці пропонують лише оренду. За інформацією Романо, Фіорентину більше влаштовує перший варіант.

🚨🇲🇦 Atlético Madrid keep looking for new midfielder and Sofyan Amrabat is one of the fav options.



Diego Simeone, pushing for Amrabat.



Not an easy deal as Fenerbahçe are offering a loan with buy obligation as Fiorentina want, while Atléti only offer loan move. pic.twitter.com/zAhIkoQK5a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024

Нагадаємо, попередній сезон Амрабат провів у оренді в Манчестер Юнайтед. Він взяв участь у 30 матчах "червоних дияволів", але основним на своїй позиції не став. Також марокканський опорник раніше виступав за рідний Утрехт, Феєноорд, Брюгге та Верону.