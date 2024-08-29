Сімеоне наполягає на підписанні ексгравця МЮ
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Опорний півзахисник Фіорентини Соф’ян Амрабат потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
У підписанні 28-річного марокканця особисто зацікавлений головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне. Втім, Атлетико буде складно підписати Амрабата, адже на нього також претендує Фенербахче.
Турецький клуб хоче взяти гравця в оренду з правом викупу, тоді як мадридці пропонують лише оренду. За інформацією Романо, Фіорентину більше влаштовує перший варіант.
Нагадаємо, попередній сезон Амрабат провів у оренді в Манчестер Юнайтед. Він взяв участь у 30 матчах "червоних дияволів", але основним на своїй позиції не став. Також марокканський опорник раніше виступав за рідний Утрехт, Феєноорд, Брюгге та Верону.