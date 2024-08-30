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Півзахисник Фіорентини переходить в Фенербахче Моурінью

Володимир Кук — 30 серпня, 11:43
Півзахисник Фіорентини переходить в Фенербахче Моурінью
Соф'ян Амрабат
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Півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат невдовзі стане гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, між клубами досягнута угода щодо платної оренди за 2 мільйони євро + обов'язковий викуп гравця за 16 мільйонів євро. Контракт розрахований на 4 роки.

У сезоні-2023/24 28-річний футболіст виступав на правах оренди за Манчестер Юнайтед, за яких зіграв 30 матчів, проте результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що лівий захисник турецького Фенербахче Ферді Кадіоглу став гравцем Брайтона.

Фенербахче Фіорентина Соф'ян Амрабат

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