Півзахисник Фіорентини переходить в Фенербахче Моурінью

Півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат невдовзі стане гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, між клубами досягнута угода щодо платної оренди за 2 мільйони євро + обов'язковий викуп гравця за 16 мільйонів євро. Контракт розрахований на 4 роки.

🚨🟡🔵 Sofyan Amrabat to Fenerbahçe, here we go! Deal in place between the two clubs.



Fiorentina to receive €2m loan fee, €13m obligation to buy and €3m add-ons.



Four year contract for Amrabat, travel and private flight booked. pic.twitter.com/zKwd3C3qNj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024

У сезоні-2023/24 28-річний футболіст виступав на правах оренди за Манчестер Юнайтед, за яких зіграв 30 матчів, проте результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що лівий захисник турецького Фенербахче Ферді Кадіоглу став гравцем Брайтона.