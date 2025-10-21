Українська правда
Півзахисник Динамо потрапив до сфери інтересів низки європейських клубів – інсайдер

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2025, 20:10
Півзахисник Динамо потрапив до сфери інтересів низки європейських клубів – інсайдер
Микола Шапаренко
ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко потрапив до сфери інтересів кількох європейських клубів.

Про це повідомляє Legioners.ua з посиланням на турецького інсайдера Екрема Конура.

За інформацією джерела, гравцем зацікавились німецький Штутгарт, італійська Фіорентина, французька Ніцца, грецький Олімпіакос, а також турецькі Галатасарай та Трабзонспор.

Чинний контракт Шапаренка з київським клубом розрахований до вересня 2026 року, а його трансферна вартість становить 11 мільйонів євро.

У цьому сезоні півзахисник на клубному рівні провів 15 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, 23 жовтня київське Динамо на виїзді зіграє проти турецького Самсунспора у другому турі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

