Буяльський: Це добрий жереб Ліги Європи для Динамо, будемо старатися

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський після перемоги над черкаським ЛНЗ (1:0) у домашньому матчі 5-го туру Української Прем'єр-ліги поспілкувався з кореспондентом Чемпіона Миколою Дендаком. Зокрема, 31-річний гравець оцінив атмосферу на стадіоні імені Валерія Лобановського.

"Фанати ЛНЗ перекрикували вболівальників Динамо? Я не чув, що вони перекрикували, мені здається, наших фанатів більше було".

Також Віталій оцінив результати жеребкування Ліги Європи.

"Добре жеребкування, є хороші команди, будемо старатися. Зі всіма, в принципі, хочеться зіграти. З Довбиком ще не спілкувався", — сказав Буяльський.

Зазначимо, що суперниками киян у другому за престижністю єврокубку стали: Рома (Італія), за яку виступає нападник збірної України Артем Довбик, Лаціо (Італія), Ференцварош (Угорщина), Реал Сосьєдад (Іспанія), Галатасарай (Туреччина), Вікторія Пльзень (Чехія), РФШ (Латвія) та Гоффенгайм (Німеччина).

Нагадаємо, київський клуб зупинився за крок до основного етапу Ліги чемпіонів. У фіналі кваліфікації кияни за сумою двох матчів поступилися 1:1 (3:1) Зальцбургу.

Раніше було оприлюднено розклад матчів Динамо в Лізі Європи сезону-2024/25.