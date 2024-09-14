Пшеничнюк: Гол через себе? Це вийшло випадково

Півзахисник Чорноморця Олександр Пшеничнюк прокоментував свій дебютний гол проти Інгульця у 6 турі Української Прем'єр-ліги та заявив, що забив так випадково.

Його слова передає Sport.ua.

"Дуже радий, що вдалося перемогти. Я дуже вдячний команді, дуже добрі емоції після перемоги. Я б не сказав, що суперник весь матч провів в обороні. Ця команда дуже дисциплінована, приблизно нашого рівня. Ми прагнули грати в свій футбол. Звичайно, гра була нелегкою, але нам вдалося перемогти.

Гол через себе? Це вийшло випадково. Можна сказати, що пощастило", – сказав Пшеничнюк.