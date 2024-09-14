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Пшеничнюк: Гол через себе? Це вийшло випадково

Володимир Кук — 14 вересня, 19:59
Пшеничнюк: Гол через себе? Це вийшло випадково
ФК Чорноморець

Півзахисник Чорноморця Олександр Пшеничнюк прокоментував свій дебютний гол проти Інгульця у 6 турі Української Прем'єр-ліги та заявив, що забив так випадково.

Його слова передає Sport.ua.

"Дуже радий, що вдалося перемогти. Я дуже вдячний команді, дуже добрі емоції після перемоги. Я б не сказав, що суперник весь матч провів в обороні. Ця команда дуже дисциплінована, приблизно нашого рівня. Ми прагнули грати в свій футбол. Звичайно, гра була нелегкою, але нам вдалося перемогти.

Гол через себе? Це вийшло випадково. Можна сказати, що пощастило", – сказав Пшеничнюк.

Після 6 стартових матчів в УПЛ, Чорноморець набрав 6 з 18 можливих очків, та посідає 11 місце у турнірній таблиці.

Наступний матч одесити зіграють 21 вересня проти львівських Карпат.

Інгулець Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Олександр Пшеничнюк

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