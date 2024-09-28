Палмер – про перемогу проти Брайтона: Я повинен був забити п’ять-шість м'ячів

Півзахисник Челсі Коул Палмер прокоментував перемогу проти Брайтона (4:2) в матчі 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги та заявив, що він повинен був забивати 5-6 м'ячів.

Його слова передає BBC Sport.

"Я повинен був забити п’ять-шість голів. Коли я змарнував перший момент, то був засмучений, але з огляду на те, як грав суперник та його високу лінію, я відчув, що ми отримаємо більше шансів. Енцо Мареска склав хороший план на гру, ми знали, як атакувати їх.

Брайтон – хороша команда, добре пасує м’яч. Вони грають подібно до нас. Три очки – це те, що нам потрібно, і це те, що ми отримали. Я намагаюся грати кожну гру якнайкраще" – сказав Палмер.

У сезоні-2024/25 22-річний гравець зіграв 8 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 6 забитими м'ячами та віддав 4 результативні передачі.

Варто зазначити, що Палмер став першим гравцем який забив чотири голи у першому таймі в АПЛ. Для оформлення покеру 22-річному півзахиснику знадобилося 20 хвилин.