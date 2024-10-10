Зірковий півзахисник Брайтона ледь не помер у літаку

Гравець англійського Брайтона та збірної Парагваю Хуліо Енсісо розповів, що ледь не помер у літаку, коли летів на матч збірних.

Про це повідомляє Mirror.

"Я ледь не помер, я знепритомнів у літаку. Один із пасажирів швидко схопив мене і надав допомогу.

Я відчув, як сильно у мене болить голова. Я мало не помер, я знепритомнів прямо у літаку. Я був геть безсилим, я погано їв і спав. В якийсь момент я підвівся і мені здалося, що я падаю", – розповів Хуліо.

Футболіст пояснив, що після інциденту його змусили поїсти і це допомогло йому.

"Хлопець, що сидів поруч зі мною, змусив мене випити газованої води, потім мене нагодували місо-супом, це пішло мені на користь", – розповів півзахисник Брайтона.

В останньому матчі Брайтона Енсісо вийшов на поле з лави запасних у другому таймі, допомігши своїй команді здобути вражаючу перемогу над Тоттенгемом.

Згодом гравець мав доєднатися до розташування збірної Парагваю, яка найближчим часом зіграє з Еквадором і Венесуелою.