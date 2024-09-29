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Де Йонг: Це неправда, що я отримую в Барселоні 37 мільйонів євро

Володимир Кук — 29 вересня, 19:11
Де Йонг: Це неправда, що я отримую в Барселоні 37 мільйонів євро
Френкі Де Йонг
ФК Барселона

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг прокоментував умови свого контракту з клубом та заявив, що інформація про його зарплату – неправдива.

Його слова передає Marca.

"Неправда, що я отримую 37 мільйонів. Це дуже висока цифра, яка дуже, дуже, дуже далека від суми, яку я заробляю. Мені дуже далеко до цієї суми.

Я розумію людей, які розчаровані. Вони кажуть, що цей хлопець заробляє багато грошей, не хоче робити операцію, що бере відпустку і не тренується, але реальність інша. Це не так.

Я відновлювався від травми. Це дуже важкий процес. Але мені краще і я близький до повернення", сказав де Йонг.

У сезоні-2023/24 Де Йонг зіграв 28 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами. Також півзахисник пропустив 148 днів через пошкодження, отримавши 4 травми, через які він не зміг взяти участь у Євро-2024 за збірну Нідерландів.

Варто додати, що травма не завадила Де Йонгу потрапити у список капітанів "синьо-гранатових" на сезон-2024/25.

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