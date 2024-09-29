Де Йонг: Це неправда, що я отримую в Барселоні 37 мільйонів євро

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг прокоментував умови свого контракту з клубом та заявив, що інформація про його зарплату – неправдива.

Його слова передає Marca.

"Неправда, що я отримую 37 мільйонів. Це дуже висока цифра, яка дуже, дуже, дуже далека від суми, яку я заробляю. Мені дуже далеко до цієї суми.

Я розумію людей, які розчаровані. Вони кажуть, що цей хлопець заробляє багато грошей, не хоче робити операцію, що бере відпустку і не тренується, але реальність інша. Це не так.

Я відновлювався від травми. Це дуже важкий процес. Але мені краще і я близький до повернення", – сказав де Йонг.