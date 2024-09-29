Де Йонг: Це неправда, що я отримую в Барселоні 37 мільйонів євро
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг прокоментував умови свого контракту з клубом та заявив, що інформація про його зарплату – неправдива.
Його слова передає Marca.
"Неправда, що я отримую 37 мільйонів. Це дуже висока цифра, яка дуже, дуже, дуже далека від суми, яку я заробляю. Мені дуже далеко до цієї суми.
Я розумію людей, які розчаровані. Вони кажуть, що цей хлопець заробляє багато грошей, не хоче робити операцію, що бере відпустку і не тренується, але реальність інша. Це не так.
Я відновлювався від травми. Це дуже важкий процес. Але мені краще і я близький до повернення", – сказав де Йонг.
У сезоні-2023/24 Де Йонг зіграв 28 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами. Також півзахисник пропустив 148 днів через пошкодження, отримавши 4 травми, через які він не зміг взяти участь у Євро-2024 за збірну Нідерландів.
Варто додати, що травма не завадила Де Йонгу потрапити у список капітанів "синьо-гранатових" на сезон-2024/25.