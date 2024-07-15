Україна зіграла внічию з Північною Ірландією у першому матчі на юнацькому Євро-2024

На стадіоні "Інвер Парк" у північноірландському Ларні відбувся матч першого туру групового раунду чемпіонату Європи U-19 з футболу, у якому збірній Україні протистояла господарка турніру — національна команда Північної Ірландії.

Обидві збірні створювали моменти в ході поєдинку, однак реалізувати їх так і не вдалося. Підопічні Дмитра Михайленка розпочали виступ на юнацькому континентальному форумі з нічиєї.

Додамо, що за три хвилини до кінця основного часу на заміну вийшов син президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка — Крістіан Шевченко.

В іншому поєдинку групи А італійці перемогли норвежців (2:1), завдяки чому очолюють турнірну таблицю після стартового туру.

Саме проти Норвегії "синьо-жовті" зіграють у другому турі. Поєдинок відбудеться 18 липня й розпочнеться о 17:30 за Києвом.

Чемпіонат Європи 2024 U-19, Північна Ірландія

1 тур, 15 липня

Північна Ірландія U-19 — Україна U-19 0:0

Північна Ірландія U-19: Чарльз — Леннон, Маккалліон (Гудман, 46), Бріггс — Томпсон, Макклур, Тріккетт (Д. Догерті,64), Барр — Гленфельд, Грем (Еванс, 63), Моррісон (Е. Догерті, 76).

Україна U-19: Крапивцов — Огарков (Дрозд, 87), Михавко, Мельниченко, Гусєв — Ващенко (Обіная, 87) — Маткевич (Шевченко, 87), Цуканов, Гаджиєв, Синчук — Богданов (Тутєров, 72).

У півфінал юнацького Євро-2024 вийдуть переможець групи й команда, що посяде друге місце. Третє місце також має значення: його володар зіграє у плейоф за право виступити на чемпіонаті світу U-20 у наступному році.